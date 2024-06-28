EURO 2024'te Halil Umut Meler'e yeni görev! İşte son 16'da düdük çalacağı maç - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024'te Halil Umut Meler'e yeni görev! İşte son 16'da düdük çalacağı maç

EURO 2024\'te Halil Umut Meler\'e yeni görev! İşte son 16\'da düdük çalacağı maç

Türkiye'yi EURO 2024'te temsil eden tek hakem olan Halil Umut Meler, son 16 turunda oynanacak İngiltere-Slovakya maçında düdük çalacak. Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak. Arena AufSchalke Stadyumu'ndaki karşılaşma 30 Haziran Pazar saat 19.00'da oynanacak.

28.06.2024 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'yi 2024 Avrupa Futobol Şampiyonası'nda temsil eden tek hakem olan Halil Umut Meler, son 16 turunda da görev aldı. Meler, turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin karşılaşmasına atandı.

HALİL UMUT MELER'E SON 16'DA GÖREV

Halil Umut Meler, EURO 2024 son turunda oynanacak İngiltere- Slovakya maçında düdük çalacak. İngiltere-Slovakya karşılaşması 30 Haziran Pazar saat 19.00'da oynanacak.

EURO 2024'te Halil Umut Meler'e yeni görev! İşte son 16'da düdük çalacağı maç

HAKEM KADROSU

Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke Stadyumu'ndaki maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.

Mustafa Emre Eyisoy, Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Slovenya, Slovakya, Türkiye, Futbol, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024'te Halil Umut Meler'e yeni görev! İşte son 16'da düdük çalacağı maç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ender Kervancıoğlu: Helal olsun halil umut meler. Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa yada galatasarayı yenemiyorsa bütün hakemler art niyetli ve kötü. Yıllarca cüneyt çakıra da böyle davrandılar ama UEFA'nın elit hakem listesinde yer alıp dünya kupasında yarı final, şampiyonlar liginde final yönetti. Tabi önemi yok. Kendini yere atan fenerliye penaltı çalmazsa kötü hakemdir. 28 19 Yanıtla
    yavuz sel: Türkiye de yaptıklarını orda da yapsın bakalım. 3 2
  • Serkan Genç: Vay haline o takımların 6 31 Yanıtla
  • Oooo: Biz dövüyoruz adamlar çiçekle karşılayıp dev maç teslim ediyor 30 5 Yanıtla
  • Sedat alat: Gururumuzsun yolun açık olsun reis 24 9 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Böylesine önemli bir turnuvada( bizim değer vermediğimiz hatta dövdüğümüz )bir hakeme görev veriliyorsa bizde bi sıkıntı var. Özellikle Avrupa'dan hakem isteyen bir takımımızın düşünmesi lazım. Geçi puan kayıplarının çoğu VAR hakemi Avrupa'dan gelince oldu ama.. 12 4 Yanıtla
  • Gümdem takibi: Daha iyi yerlere gelsin Başarılar. 2 1 Yanıtla

11:11 İran’da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50’yi geçemedi İşte 2. tura kalan adaylar İran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde kimse yüzde 50'yi geçemedi! İşte 2. tura kalan adaylar
10:42 İkinci ’Seçil Erzan’ vakasında banka müdürü Hatice’nin paraları verdiği isim tutuklandı İkinci 'Seçil Erzan' vakasında banka müdürü Hatice'nin paraları verdiği isim tutuklandı
09:51 Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1’i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti Karşı şeride geçen otobüsün karıştığı kazada 1'i uzman çavuş 2 kişi hayatını kaybetti
08:20 Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme adımları ilk meyvesini verdi
23:21 ADD’den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu ADD'den, istifa edeceği konuşulan Bakan Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
11:26 Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı Efe Önbilgin, paylaşımlarından rahatsız olduğu için Deniz Akkaya hakkında tedbir kararı aldırdı
10:33 Forbes açıkladı Türkiye’nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu Forbes açıkladı! Türkiye'nin konser şampiyonu 12 milyon euroluk gelirle Tarkan oldu
10:20 Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor Fenerbahçe, Mourinho ile sezonun ilk maçına çıkıyor
09:54 Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi Kadın gardiyan, mahkumla cinsel ilişkiye girdi! O anların görüntüleri polisi harekete geçirdi
09:47 Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım Celil Nalçakan hakkında çıkan ölüm haberine isyan etti: Kardeşim duyunca bayıldı, çok büyük dava açacağım
09:38 Fenerbahçe, Kingsley Coman’ı bitiriyor Fenerbahçe, Kingsley Coman'ı bitiriyor
09:13 Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'ya uyarı, 6 kent için de sarı kodlu alarm
08:41 Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey Komşusundan gelen sesi kaydedip sosyal medyada isyan etti: Her gün aynı şey
08:34 Beşiktaş Angel Di Maria’yı kadrosuna katıyor Beşiktaş Angel Di Maria'yı kadrosuna katıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2024 11:36:44. #1.11#
SON DAKİKA: EURO 2024'te Halil Umut Meler'e yeni görev! İşte son 16'da düdük çalacağı maç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement