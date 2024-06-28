EURO 2024\'te Halil Umut Meler\'e yeni görev! İşte son 16\'da düdük çalacağı maç

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Türkiye'yi 2024 Avrupa Futobol Şampiyonası'nda temsil eden tek hakem olan Halil Umut Meler, son 16 turunda da görev aldı. Meler, turnuvanın favorileri arasında yer alan İngiltere'nin karşılaşmasına atandı.

HALİL UMUT MELER'E SON 16'DA GÖREV

Halil Umut Meler, EURO 2024 son turunda oynanacak İngiltere- Slovakya maçında düdük çalacak. İngiltere-Slovakya karşılaşması 30 Haziran Pazar saat 19.00'da oynanacak.

HAKEM KADROSU

Almanya'nın Gelsenkirchen şehri Arena AufSchalke Stadyumu'ndaki maçta Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz VAR, Christian Dingert AVAR, Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski VAR supervisor ve Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Jure Praprotnik rezerv yardımcı hakem olarak görev yapacaklar.