EURO 2024'te Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

EURO 2024'te Romanya, Ukrayna'yı 3-0 mağlup etti

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nun ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0'lık skorla mağlup etti. Romanya, Nicolae Stanciu, Razvan Marin ve Denis Draguş'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.

17.06.2024 17:57
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nun ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ilk haftasında E Grubu'nda Romanya ile Ukrayna, Münih'te bulunan Allianz Arena'da karşı karşıya geldi. İsveçli hakem Glenn Nyberg'in düdük çaldığı müsabakada Romanya, Nicolae Stanciu'nun 29. dakikada ceza yayı üzerinden kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Romanya üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci devreye hızlı başlayan Rumenler, 53. dakikada Razvan Marin'in ceza sahası dışından attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Hücumda etkinliğini sürdüren Romanya, 57. dakikada bu sefer Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK forması giyen Denis Draguş'un kale önünden bulduğu golle farkı 3'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Romanya, E Grubu'ndaki ilk maçta Ukrayna'yı 3-0 yendi.

Öte yandan Romanya'da Gaziantep FK forması giyen futbolcular Florin Nita ve Denis Draguş, müsabakaya ilk 11'de başlarken, Draguş takımının üçüncü golünü kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ukrayna, Romanya, Spor, Güncel, Son Dakika

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