EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada A Milli Takım'da ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Mamardashvili uzaklaştırdı.
65. dakikada Kaan Ayhan'ın rakibinden kaptığı topu sağ kanatta önüne alan Arda Güler'in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaklaşık 25 metre uzaktan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
70. dakikada gelişen Gürcistan atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kochorashvili'nin savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.
87. dakikada Zeki Çelik'in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
90+7. dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 85), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Merih Demiral dk. 79), Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 90+1), Orkun Kökçü, Arda Güler (Yusuf Yazıcı dk. 79), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 85), Barış Alper Yılmaz
Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ahmetcan Kaplan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia (Zivzivadze dk. 85), Kashia, Dvali, Kakabadze, Chakvetadze (Davitashvili dk. 74), Kochorashvili, Mekvabishvili (Altunashvili dk. 89), Tsitaishvili (Lochoshvili dk. 74), Mikautadze, Kvaratskhelia
Yedekler: Gugeshashvili, Kvilitaia, Gocholeishvili, Gvelesiani, Kvekveskiri, Kiteishvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua
Teknik Direktör: Willy Sagnol
Goller: Mert Müldür (dk. 25), Arda Güler (dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+7) (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)
Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Kverkvelia (Gürcistan) - DORTMUND
Son Dakika › Spor › EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
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