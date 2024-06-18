EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

18.06.2024 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada A Milli Takım'da ceza sahası dışı hafif sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Hakan Çalhanoğlu'nun şutunu kaleci Mamardashvili uzaklaştırdı.

65. dakikada Kaan Ayhan'ın rakibinden kaptığı topu sağ kanatta önüne alan Arda Güler'in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaklaşık 25 metre uzaktan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

70. dakikada gelişen Gürcistan atağında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kochorashvili'nin savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya pozisyondaki şutu üst direkten oyun alanına döndü.

87. dakikada Zeki Çelik'in ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında kale önünde bulunan Yusuf Yazıcı'nın kafa vuruşunda kaleci Mamardashvili meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+7. dakikada Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip ceza sahası içine girmeden boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür (Zeki Çelik dk. 85), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Merih Demiral dk. 79), Hakan Çalhanoğlu (Salih Özcan dk. 90+1), Orkun Kökçü, Arda Güler (Yusuf Yazıcı dk. 79), Kenan Yıldız (Kerem Aktürkoğlu dk. 85), Barış Alper Yılmaz

Yedekler: Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ahmetcan Kaplan, İsmail Yüksek, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün, Bertuğ Yıldırım

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Gürcistan: Mamardashvili, Kverkvelia (Zivzivadze dk. 85), Kashia, Dvali, Kakabadze, Chakvetadze (Davitashvili dk. 74), Kochorashvili, Mekvabishvili (Altunashvili dk. 89), Tsitaishvili (Lochoshvili dk. 74), Mikautadze, Kvaratskhelia

Yedekler: Gugeshashvili, Kvilitaia, Gocholeishvili, Gvelesiani, Kvekveskiri, Kiteishvili, Shengelia, Lobjanidze, Tabidze, Sigua

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Goller: Mert Müldür (dk. 25), Arda Güler (dk. 65), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+7) (Türkiye), Mikautadze (Gürcistan)

Sarı kartlar: Abdülkerim Bardakcı, Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Kverkvelia (Gürcistan) - DORTMUND

Kaynak: İHA

A Milli Futbol Takımı, Gürcistan, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
19:45 Eylem Tok’a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu Eylem Tok'a duruşma sırasında soruldu: Katil annesi olmak nasıl bir duygu?
18:53 AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında yaşamını yitirdi
18:43 Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı Eylem Tok’un ABD’deki duruşması ertelendi Kazada 1 kişinin ölümüne sebep olan oğlunu kaçırmıştı! Eylem Tok'un ABD'deki duruşması ertelendi
11:04 Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu Eşini eski eşiyle kıyaslayan adamı Yargıtay tam kusurlu buldu
20:32 Bu çocuk olağanüstü Arda Güler’den tarihe geçen gol Bu çocuk olağanüstü! Arda Güler'den tarihe geçen gol!
19:38 Gözlerimizin pası silindi Mert Müldür’den Puskas’a aday gol Gözlerimizin pası silindi! Mert Müldür'den Puskas'a aday gol
18:32 Tatilciler Ölüdeniz’e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü Tatilciler Ölüdeniz'e ulaşmak için kilometrelerce yürüdü
17:22 Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu Cezası 1 yıl 3 ay oldu Eve balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu
16:59 Fatih Terim’den Bizim Çocuklar’a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım Fatih Terim'den Bizim Çocuklar'a destek mesajı: Bütün kalbimle onların yanındayım
16:40 Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024’e götürüldü Bomba iddia: 613 kişi TFF kasasından Euro 2024'e götürüldü
16:11 Şanlıurfa’da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi, vatandaşlar yine de geleneği bozmadı
16:05 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı
16:03 Bir başıboş köpek terörü daha Kediyi yerken görüntülendi Bir başıboş köpek terörü daha! Kediyi yerken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2024 21:06:17. #1.13#
SON DAKİKA: EURO 2024: Türkiye: 1 - Gürcistan: 1 (İlk yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement