EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı Hakem ve Kadroları

Spor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile yapacağı F Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkveila, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia