EURO 2024: Türkiye-Gürcistan Maçı Hakem ve Kadroları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ile yapacağı F Grubu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: BVB Dortmund
Hakemler: Facundo Tello, Gabriel Chade, Ezequiel Brailovsky (Arjantin)
Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Kverkveila, Kashia, Dvali, Tsitaishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze, Mikautadze, Kvaratskhelia
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