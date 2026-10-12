EuroLeague'de 2. çift maç haftası başlıyor, Fenerbahçe yarın Zalgiris'i ağırlayacak - Son Dakika
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EuroLeague'de 2. çift maç haftası başlıyor, Fenerbahçe yarın Zalgiris'i ağırlayacak

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Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon 2. kez çift maç haftası yaşanacak. 5. hafta maçları yarın ve 14 Ekim'de, 6. hafta karşılaşmaları 15-16 Ekim'de oynanacak; Fenerbahçe Tarfin yarın Zalgiris ile, Beşiktaş 14 Ekim'de Hapoel IBI ile karşılaşacak.

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) bu sezon 2. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5. hafta karşılaşmaları yarın ve 14 Ekim Çarşamba günü, 6. hafta maçları ise 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günü oynanacak.

Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, yarın sahasında Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle saat 20.45'te karşı karşıya gelecek. Ligin 6. haftasında ise sarı-lacivertliler, 15 Ekim Perşembe günü Sırbistan temsilcisi Partizan'ı saat 20.45'te konuk edecek.

Ligde 3 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Tarfin, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımına 92-74 yenildi.

Beşiktaş'ın programı

Bulgaristan'da 14 Ekim Çarşamba günü İsrail ekibi Hapoel IBI ile saat 19.00'da karşılaşacak Beşiktaş, 16 Ekim Cuma günü ise Almanya'nın Bayern Münih takımını saat 20.00'de ağırlayacak.

Geride kalan haftalarda ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı ekip, son maçında konuk olduğu İspanya temsilcisi Baskonia'yı 92-84 mağlup etti.

Anadolu Efes'in maçları

Anadolu Efes ise 14 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da Bayern Münih'i ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 16 Ekim Cuma günü de deplasmanda Zalgiris ile saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde oynadığı 4 maçta 1 galibiyet ve 3 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son olarak deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 89-66 mağlup oldu.

Basketbol Avrupa Ligi'nde 5. ve 6. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

5. hafta:

Yarın:

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Zalgiris (Litvanya)

21.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan)

21.30 Partizan (Sırbistan)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

21.30 Barcelona (İspanya)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

21.30 Armani Olimpia Milan (İtalya)-Real Madrid (İspanya)

21.30 Baskonia (İspanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)

22.00 Valenica Basket (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

14 Ekim Çarşamba:

19.00 Hapoel IBI (İsrail)-Beşiktaş

20.30 Anadolu Efes-Bayern Münih (Almanya)

21.45 Paris Basketbol (Fransa)-Virtus Bologna (İtalya)

6. hafta

15 Ekim Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Tarfin-Partizan

21.30 Valencia Basket-Maccabi Tel Aviv

21.30 Armani Olimpia Milan-Dubai Basketbol

22.00 Real Madrid-LDLC ASVEL

16 Ekim Cuma:

20.00 Zalgiris-Anadolu Efes

20.00 Beşiktaş-Bayern Münih

21.00 Kızılyıldız-Paris Basketbol

21.15 Panathinaikos AKTOR-Hapoel IBI

21.30 Virtus Bologna-Baskonia

21.30 Barcelona-Olympiakos

Kaynak: AA
FenerbahçeBasketbolBeşiktaşSporSon Dakika

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