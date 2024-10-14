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EuroLeague'de İki Oyuncuya Ceza

EuroLeague, Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'e 1 maç men ve para cezası verdi.

14.10.2024 21:29
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EuroLeague'den Elijah Bryant ve Tarık Biberovic'e 1'er maç ceza

İSTANBUL, - BASKETBOLDA EuroLeague, Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant ile Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarık Biberovic'e 1'er maç ceza verdiğini açıkladı. Ayrıca Bryant 10 bin Euro para cezası alırken, Tarık ise 5 bin Euro ile cezalandırıldı.

Turkish Airlines EuroLeague'in 2'nci haftasında oynanan Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasında Elijah Bryant ile Tarık Biberovic arasında yaşanan kavganın cezası belli oldu. Anadolu Efes'te Elijah Bryant 10 bin Euro ve 1 maç men cezası alırken, Fenerbahçe Beko'da ise Tarık Biberovic'e 5 bin Euro ve 1 maç men cezası verildi.

Öte yandan Fenerbahçeli yönetici Sertaç Komsuoğlu'na da hakemlere karşı saygısızlığı temsil eden hareketlerinden dolayı 4 bin Euro para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili olarak verilen cezalar şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko oyuncusu Tarik Biberovic, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta başka bir kişiye karşı fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.e) maddesi uyarınca bir maç men ve 5.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Efes oyuncusu Elijah Bryant, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta başka bir kişiye karşı fiziksel saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.e) maddesi uyarınca bir maç men ve 10.000 Euro para cezasına çarptırıldı.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan karşılaşmada hakemlere karşı saygısızlığı temsil eden hareketlerinden dolayı Fenerbahçe Beko İstanbul ile bağlantılı kişi Sertaç Komsuoğlu'na Euroleague Basketbol Disiplin Tüzüğü'nün 27.2.b) maddesi uyarınca 4.000 avro para cezası verildi."

Sarı-lacivertli formayı giyen Biberovic, Kızılyıldız maçında; Anadolu Efes'te ise Bryant, Maccabi Tel Aviv müsabakasında parkede yer alamayacak.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

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