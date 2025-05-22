Euroleague Final Four Öncesi Basın Toplantısı

EUROLEAGUE Final Four'u öncesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Louvre Müzesi'nde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius ile oyunculardan Nigel Hayes-Davis, Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile ABD'li basketbolcu Kendrick Nunn, Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis ile deneyimli oyun kurucu Mike James ve Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas ile tecrübeli basketbolcusu Sasha Vezenkov yer aldı.

SARUNAS JASIKEVICIUS: 40 DAKİKA SONUNDA KİM İYİ OLURSA O KAZANACAK

40 dakika sonunda kim iyiyse onun kazanacağını belirten Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, "Umarım Berlin'den daha farklı olur. Çok basit düşünmemiz lazım. 40 dakikalık bir maç oynayacağız. Geçen yıl Berlin'de çok iyi değildik. O maçı tekrar izledim. Panathinaikos özellikle kırılma anlarında bizden daha iyiydi. Yine de geçen sezon için çok fazla üzerine kafa yormamak lazım. 40 dakika sonunda kim iyi olursa o kazanacak. Başantrenör olarak daha zor. Oyuncu olarak kendinizden sorumlusunuz ama başantrenör olarak çok fazla sorumluluğunuz var" dedi.

NIGEL HAYES DAVIS: UMARIM GÜZEL BİR ATMOSFER YAŞAYACAĞIZ

Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Nigel Hayes-Davis ise "Güzel bir atmosfer yaşayacağız. Türkiye'de sezon başı Yalovaspor maçı oynadık. Tabii seviye itibarıyla kıyaslanacak iki takım değil ama Yalovaspor maçında Melli müthiş bir basket attı ve uzatmada kazandık. O basket ve maç bizim için sezonun kırılma anı oldu" sözlerini kullandı.

ERGİN ATAMAN: BİR KEZ DAHA EUROLEAGUE'İ KAZANACAĞIMIZA EMİNİM

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague'i kazanacaklarına emin olduğunu belirterek, "Geçen yılki şampiyonluk ünvanını korumak için buradayız. Benim takımım kazanmaya hazır ve bir kez daha Euroleague'i kazanacağımıza eminim. Atina'da geçirdiğim 2 yılda zaten Olympiakos'a karşı pek çok maç oynadık. Bazen Bartzokas'la 'Yine mi karşılaşıyoruz?' diye esprisini yapıyoruz. Şu an Panathinaikos-Olympiakos finali düşünmüyorum, önce Fenerbahçe'yi yenmeliyiz. Tabii bakalım onlar da Monaco'yu yenebilecek mi? Şu an finalin adı Panathinaikos-Olympiakos olsun derdinde değilim" sözlerini sarf etti.

KENDRICK NUNN: DÖRTLÜ FİNAL'DE MVP OYUNCUSUNU GÖRECEKSİNİZ

Panathinaikos forması giyen Kendrick Nunn ise hücumunun normal sezona göre daha iyi olacağını dile getirerek "Dörtlü Final'de MVP oyuncusunu göreceksiniz. Anadolu Efes play-off'ta müthiş savunma yaptı ama çok iyi takım arkadaşlarım vardı ve takım oyunuyla geçtik. Hücumum belki sezon boyu olduğu kadar iyi değildi play-off'ta ama Dörtlü Final'de bunu göreceksiniz" şeklinde konuştu.

GEORGİOS BARTZOKAS: MUTLAK HEDEF ŞAMPİYONLUK KAZANMAK

Şampiyonluğu kazanmak istediklerini söyleyen Olympiakos Başantrenörü Georgios Bartzokas, "Dörtlü Final'de yer almak yeterli değil. Mutlak hedef şampiyonluk kazanmak. Umarım bunu yaşayabiliriz. Bizim felsefemiz maç maç bakmak. Hep ilk maça odaklanıyoruz. Pazar günü ne olacak ilgilenmiyoruz. Bir sonraki büyük maçımız Monaco maçı ve onu düşünüyoruz" dedi.

SASHA VEZENKOV: KUPAYI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ

Olympiakos'un deneyimli basketbolcusu Sasha Vezenkov ise "Kupayı kazanmak için oynayacağız. Basketbolda favori yoktur. Her gün sıkı çalışmalısınız. Vassilis (Spanoulis) benim arkadaşım ama aramızda 40 dakika boyunca bir dostane ortam olmayacak" ifadelerini kullandı.

VASSILIS SPANOULIS: TAKIMIMIN GALİBİYETİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIM

Basketbolculuk kariyerinde formasını giydiği Olympiakos'a karşı oynayacak olmaları hakkında konuşan Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, "Olympiakos için duygularım, hislerim yadsınamaz ama 40 dakika boyunca rakip olacağız ve herkes kendi takımı için savaşacak. Takımımın galibiyeti için her şeyi yapacağım" dedi.

MIKE JAMES: SEZON BOYUNCA BURAYA ODAKLANDIK

Monaco'nun tecrübeli basketbolcusu Mike James kazanan takım olmak istediklerini belirterek, "Sezon boyunca buraya odaklandık. Şimdi buradayız ve sonuna kadar iyi gidişatı sürdürmek istiyoruz. Monaco olarak ligin dibindeydik bir zamanlar ama şimdi Dörtlü Final'deyiz. Günün sonunda kazanan takım olmak istiyoruz" sözlerini kullandı.