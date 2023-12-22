 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımları, Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen sabah sporu etkinliğiyle güne pozitif başlıyor. Haftada 3 gün gerçekleştirilen etkinlikte, ev hanımları spor antrenörleri eşliğinde hareketli bir sabah geçiriyor. Katılmak isteyen kadınlar, Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne başvurarak kayıt yaptırabiliyor.

Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor
22.12.2023 - 20:28,
Abone Ol

- Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor

ANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan ev hanımları antrenörler eşliğinde güne sabah sporuyla başlıyor.

Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından başlatılan etkinlik, hafta da 3 gün devam ediyor. Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zeki Gök, spor etkinliğine gruplar halinde ev hanımlarının katıldığını ve sabah sporunun spor antrenörleri tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Kadınlara yönelik düzenlenen sabah sporu programı hakkında bilgi veren Gök, "Bu etkinlikteki hedefimiz; sabah sporuna katılan kadınlarımızın güne pozitif başlamaları, günlük yaşamın stresinden arınıp, daha hareketli olmaları, beden ve ruh sağlıklarının korunmasına katkı sağlamak amacıyla etkinliğimizi pazartesi, çarşamba, cuma 10.00 ile 11.00 saatleri arasında, alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştiriyoruz" dedi.

Sabah sporuna katılmak isteyen kadınları ilçe merkezine davet ettiklerini belirten Gök, "Spor hareketlerinin, katılımcıların yaş grubu ve fiziksel durumlarına göre değerlendirilerek gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen kadınlarımızın Aksu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüze gelerek ya da antrenörümüz aracılığıyla kayıt yaptırabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Antalya, Gençlik, Spor, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor - Son Dakika


21:03
Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51
THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26
BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00
CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28
Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

Son Dakika
21:03 Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
20:51 THY, fırtına nedeniyle İstanbul varışlı ve kalkışlı 41 seferini iptal etti
20:26 BMGK'da Gazze tasarısı kabul edildi
20:15 MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: 30 büyükşehirin 28'inde AK Parti adayı, Manisa ve Mersin'de ise MHP adayı desteklenecek
20:00 CHP Genel Başkanı Özel İYİ Parti'ye seslendi: Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz
19:28 Eski polisi darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 21:18:52. #1.12#
SON DAKİKA: Ev hanımları güne sabah sporuyla başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement