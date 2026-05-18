İşitme engelli sporcunun başarısı

18.05.2026 10:13  Güncelleme: 10:18
Manavgatlı işitme engelli Müslüm Beraat Aslan, karate, judo, güreş ve atletizmde dereceler aldı. Atıyla işe gidip gelen genç sporcu, TİESEF Atletizm Şampiyonası'nda 5 bin metrede 2'nci, 3 bin metrede 3'üncü oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan işitme engelli genç sporcu Müslüm, karate, judo, güreş ve atletizm yapıyor, işyerine atı ile gidip geliyor. Mersin de gerçekleştirilen TİESEF Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 3 farklı branşta yarışan Manavgatlı sporcu, 5 bin metrede 2'nci, 3 bin metrede 3'üncü, 1500 metre de ise 5'inci oldu.

28 Ağustos 2007'de Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğan, emekli öğretmen olan merhum dedesi Müslüm Aslan'ın ismini alan Müslüm Beraat Aslan, henüz 4 yaşındayken ailesi ile birlikte Manavgat'a gelerek burada yaşamaya başladı. Doğançam İlköğretim Okulu'nun ardından sırasıyla Şehit Uğur Yıldız İmam Hatip Ortaokulu ve Meslek Lisesi'ne devam eden Aslan, bir taraftan eğitimine devam ederken diğer taraftan da Manavgat Sanayisi'nde tamirhanede çırak olarak çalışmaya başladı.

Spora 6 yaşında Karate-Do yaparak başlayan, daha sonra judo yapan Aslan, yaptığı spor dallarına güreşi de ekledi. Aradığı spor dalının güreş olduğuna karar vererek 2023 yılı Mayıs ayında Manavgat Belediyesi Güreş Eğitim Merkezi'nde Ercan Keskin nezaretinde çalışmalarına başladı. Bütün bu sporları yaparken ailesiyle birlikte yaşadığı Demirciler Mahallesi'nden Manavgat'a 12 kilometrelik yolu yürüyerek gidip gelmeye, ardından bu yürüyüşleri koşuya dönüştürmeye başladı. Zaman zaman da at binerek gidip geldi.

5 farklı spor branşında dereceleri var

Güreşteki Türkiye birinciliklerinin ardından 12 Nisan tarihinde Ankara'da yapılan Judo Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazanan Müslüm Beraat Aslan, 9-10 Mayıs'ta Mersin'de gerçekleştirilen Atletizm Şampiyonası'nda ise çeşitli kategorilerde ikincilik, üçüncülük ve beşincilik kazandı. Külcüler Mahallesi'ndeki evlerinden atıyla çıkıp işten atıyla dönen işitme engelli Müslüm Beraat Aslan, "2013 yılında Emine hocamın nezaretinde Karate-Do sporuna başladım, merhum Dursun Bulut hocamla devam ettim. 2023 yılında Ercan Keskin hocamla Manavgat Belediyesi Güreş Kulübü'nde güreş sporuna başladım. Kısa süre sonra da judo ile ilgilenmeye başladım" dedi.

Atı ile işe gidiyor

Evi ile iş yeri arasında bulunan 12 kilometrelik yolu önce yürüyerek ardından koşarak gidip gelmeye başladığını ve bu sayede atletizm ile de ilgilenmeye başladığını belirten Aslan, "Güreş idmanlarına Külcüler Mahallesi'nden 12 kilometreyi yürüyerek ve koşarak gidip gelmeye başladım. Bu sayede atletizm ile ilgilendim ve yarışmalara katıldım. Sanayide çalışırken işe zaman zaman atımla gidip geliyordum. Manavgat'ta yapılan at yarışlarında dereceye girdim. 5 ayrı spor dalında aynı anda yarışmalara katılmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bu arada kalan zamanımda hayvancılıkla geçimini sağlayan aileme yardım ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

