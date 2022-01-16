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Everton'da Benitez dönemi sona erdi - Son Dakika

Everton'da Benitez dönemi sona erdi

16.01.2022 18:20
Everton'da Benitez dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörü İspanyol Rafael Benitez ile yollarını ayırdı.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörü İspanyol Rafael Benitez ile yollarını ayırdı.

Everton Kulübü, yaptığı yazılı açıklamada, Haziran 2021'de Everton'a katılan Benitez'in, görevine son verildiği ifade edildi.

Yeni teknik direktörün kısa zaman içinde açıklanacağı bildirildi.

Norwich City'ye dün 2-1 yenilen Everton, son 13 Premier Lig maçından sadece birini kazandı ve küme düşme hattının altı puan üzerinde 15. sırada yer alıyor.

Geçen haziran ayında, İtalyan Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevi için Benitez ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

Valencia, Liverpool, Inter, Chelsea, Napoli, Real Madrid gibi Avrupa'nın önemli kulüplerini çalıştıran 61 yaşındaki Benitez, Everton'dan önce Çin'in Dalian ekibinde görev yapmıştı.

Liverpool ile 2005'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanyol teknik direktör, 2013'te ise Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Benitez, tarihte hem Liverpool hem de Everton'da görev alan ikinci teknik direktör olmuştu. Daha önce 1890'lı yıllarda William Edward Barclay, aralarında büyük rekabet olan aynı şehrin takımları Liverpool ve Everton'ı çalıştırmıştı.

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İngiltere Premier Lig, Rafael Benitez, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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