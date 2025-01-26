Evrim Esendemir: Hakem Kararları Maçın Önüne Geçti

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Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hakem kararları maçın önüne geçti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Pendikspor, deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir açıklamalarda bulundu. Esendemir, "Oyuna iyi başladık, varlığımızı rakibe kabul ettirdik. 10. dakikada haksız bir şekilde aleyhimize kırmızı kart gördük. Hakem üçlüsünün çok kötü yönetim sergilediği maç oldu. Maçın tamamına yakınını 10 kişi oynayan takımımızı tebrik ediyorum, yüreklerini ortaya koydular. Maçın önüne geçen hakem yönetimiydi. 14-15 yıldır bu işi yapıyorum. Her müsabaka sonunda hakemlerin elini sıkmış biri olarak ilk defa bu kadar kötü, hakkaniyetsiz kararlarla tamamladığımız müsabaka oldu. Kocaelispor'u tebrik ederiz. Kendi adına yaptığı yarışı zaten sürdürüyor. Hakemlik bir durumları yok. Ama sarı kartlık durumu VAR'ın orta hakemi çağırıp kırmızıya çevirmesi üzücü. Şu güzel ortamda böyle bir müsabaka olmamalıydı. Hakem kararları dışında oyunla ilgili söyleyecek bir şey yok" diye konuştu. - KOCAELİ