Eylül Kibaroğlu Almanya'da ikinciliği göğüsledi

Yenimahalle'nin ismini ulusal ve uluslararası müsabakalarda gururla temsil eden Eylül Kibaroğlu, Almanya'nın Bremen şehrinde düzenlenen Predator Kadınlar Şampiyonası'ndan ikincilikle döndü.

Mart ayında Slovenya'da düzenlenen Avrupa Pool Bilardo Şampiyonası 10 Top müsabakalarında şampiyonluğu göğüsleyen Yenimahalle'nin milli gururu Eylül Kibaroğlu, 13-18 Haziran tarihleri arasında Bremen'de düzenlenen Predator Kadınlar Şampiyonası'nda ikinci oldu.

Birçok ülkeden 64 sporcunun katıldığı turnuvada güçlü rakiplerini eleyerek finale ulaşan Kibaroğlu, finalde İngiltere'den Kelly Fisher ile karşılaştı. Yenimahalle'nin sihirli ıstakası Eylül Kibaroğlu, kıran kırana mücadeleye sahne olan finalde penaltılar sonucunda rakibine 9-8 kaybederek turnuvayı ikincilikle kapattı.

EYLÜL, AVUSTURYA'DA ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAK

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Milli Takım Sporcusu Eylül Kibaroğlu, "Katıldığım her turnuvaya aynı heyecanla hazırlanıyorum. Ülkemizin bayrağını dünyanın birçok kentinde dalgalandırmanın gururunu yaşıyor, Yenimahalle'ye şampiyonluklar getiriyorum. Almanya'dan finalde yaşadığım şanssızlıktan ötürü ikincilikle döndüm. Moral bozmadan önümüzdeki turnuvalara yoğun tempoda hazırlanmayı sürdüreceğim. 25 -26 Haziran tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek Bayanlar Eurotour müsabakalarına katılacağım. Hedefim Yenimahalle'ye yeni şampiyonluklar kazandırmak. Bu yolda desteğini benden esirgemeyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'a teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)