Bilecikli judo sporcusu Eymen Efe Demiröz, Avrupa Kupası biletini aldı.

Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 90 kg kategorisinde mücadele eden Eymen Efe Demiröz, 31 sporcu arasında sergilediği başarılı performansla Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Müsabakalarda elde ettiği dereceyle dikkat çeken genç sporcu, antrenörü Serkan Can ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Ramazan Demir, sporcu ve antrenörünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Bu sonuçla birlikte Eymen Efe Demiröz, 10-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yıldızlar Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Hatay'da düzenlenen Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda elde edilen bu başarı bizleri gururlandırmıştır. Sporcumuz Eymen Efe Demiröz'ü ve antrenörü Serkan Can'ı tebrik ediyor, Yıldızlar Avrupa Kupası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" dedi. - BİLECİK