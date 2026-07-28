Eymen Şahingöz Türkiye Judo Şampiyonu
Sivaslı judocu Eymen Şahingöz, 46 kg'da altın madalya kazanarak Tokat'ta Türkiye şampiyonu oldu.
Tokat'ta düzenlenen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Sivaslı sporcu Eymen Şahingöz, 46 kilogram kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
Sivaslı judocu Eymen Şahingöz, Tokat'ta düzenlenen Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.
23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde Tokat'ta gerçekleştirilen organizasyonda antrenörü Fatih Akşin yönetiminde mücadele eden Eymen Şahingöz, 46 kilogram kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.
67 ilden bin 456 sporcunun katıldığı şampiyonada elde edilen bu önemli başarı, Sivas spor camiasında büyük sevinçle karşılandı.
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