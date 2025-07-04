Eyüpspor 6 Yeni Transfer Yapacak - Son Dakika
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Eyüpspor 6 Yeni Transfer Yapacak

Eyüpspor 6 Yeni Transfer Yapacak
04.07.2025 17:11
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Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, 2025-2026 sezonu için 6 transfer planladıklarını açıkladı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik heyetle yaptıkları planlamaya göre 6 transfer daha gerçekleştireceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlendi. Kura çekinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "2025-2026 sezonunun tüm kulüplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim adımıza güzel bir heyecan. Eyüpspor'un Süper Lig arenasında; Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi önemli kulüplerle rekabet edebiliyor olması çok değerli. Anadolu kulüplerine, şehir takımlarına da çok büyük saygı gösteriyoruz. Onlar da çok önemli kulüpler. Umarım bizim adımıza stressiz bir sezon olur, hedeflerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir sezon olur. Fikstüre baktığımız zaman başı, ortası ve sonu ayrı bir hikaye. Her maç ayrı bir hikaye. Hedefimiz sezonu düşme hattından uzak ve stressiz bir şekilde tamamlamak" diye konuştu.

"Kerem'in önemli katkılar vereceğini düşünüyorum"

Kerem Demirbay transferinin hatırlatılması üzerine Kulaksız, "Kerem çok kariyerli, lider bir oyuncu. Bizim adımıza çok önemli ve değerli bir transfer. O da çok istekli ve özverili bir şekilde aramıza katılarak çalışmalara başladı. Kerem'in önemli katkılar vereceğini düşünüyorum. Kerem'den ziyade Mujakic, Emir, Talha, Serdar Güler gibi önemli oyuncuları da dahil ettik. 5 transfer gerçekleştik. Teknik heyetle yaptığımız planlamada 6 transferimiz daha olacak. Kadromuzda sözleşmesi biten oyuncularımız olmuştu. Onların yerini doldurmamız gerekiyor. Ayrılan arkadaşlarımıza vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Stat projesi hakkında da bilgi veren Fatih Kulaksız, "Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın destekleriyle Eyüpspor'a yakışır bir stadı, ligin ikinci yarısına veya önümüzdeki sezona yetiştirmek için hummalı bir proje başlattık. Stadımızın projesi hazır. Yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Başarabilirsek ligin ikinci yarısındaki maçlarımızı kendi stadyumumuzda oynamak istiyoruz. 8 bin 500 kapasiteli, UEFA standartlarında, 4 tarafı tribünle çevrili kompakt, Eyüpsporlulara yakışır projemizi hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

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