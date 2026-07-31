Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi Transfer Etti - Son Dakika
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Eyüpspor, Abdelhamid Sabiri'yi Transfer Etti

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Eyüpspor, Faslı futbolcu Abdelhamid Sabiri ile sözleşme imzaladı. Hoş geldin mesajı yayınlandı.

Eyüpspor, Faslı orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri'yi kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Abdelhamid Sabiri ile sözleşme imzalamıştır. Abdelhamid Sabiri'ye eflatun-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyor, camiamıza hoş geldin diyoruz." denildi.

Almanya'da Nürnberg ve Paderborn takımlarından sonra İngiltere'de Huddersfield Town forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, İtalya'da Ascoli ve Sampdoria'da oynadı. Fiorentina'ya 2023 yılında transfer olan Faslı futbolcu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ajman Club'ın yanı sıra Suudi Arabistan'ın El-Feyha ve El-Taawoun takımlarında kiralık görev yaptı.

Kaynak: AA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

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