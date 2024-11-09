Eyüpspor, Adana'da Kazandı! - Son Dakika
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Eyüpspor, Adana'da Kazandı!

Eyüpspor, Adana\'da Kazandı!

Trendyol Süper Lig'de ikas Eyüpspor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Gol Ahmed Kutucu'dan.

09.11.2024 21:47
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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik (Dk. 66 Alioui), Tayfun Aydoğan (Dk. 82 Aimbetov), Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol (Dk. 90 Fougeu), Yusuf Barası (Dk. 66 Ozan Demirbağ)

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter (Dk. 77 Dorukhan Toköz), Emre Akbaba (Dk. 72 Saiz), Ampem (Dk. 72 Bruno), Ahmed Kutucu (Dk. 46 Halil Akbunar), Thiam (Dk. 90 Umut Meraş)

Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 39 Robin Yalçın, Dk. 65 Taşkın İlter, Dk. 86 Halil Akbunar (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında ikas Eyüpspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

61. dakikada Dubois çalımlarla ceza sahasına girdi. Savunmanın da müdahale etmek istediği topu önünde bulan Halil Akbunar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak Arda Okan Kurtulan'a çarparak kornere çıktı.

70. dakikada Adana Demirspor frikik kazandı. Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan kullandığı köşe atışında Semih Güler ön direkte kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88. dakikada kontratakta ceza sahasında topla buluşan Thiam, şık bir çalımla rakiplerini oyundan düşürdü. Thiam'ın şutunda direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor, Adana'da Kazandı! - Son Dakika

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