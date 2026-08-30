Eyüpspor, Alanyaspor'u 2-1 Mağlup Etti

EYÜPSPOR, Süper Lig'in 3'üncü haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 2-1 yendi. Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 3 yaparken, Corendon Alanyaspor 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çaldı. Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Osman Gökhan Bilir üstlendi. Ev sahibi Eyüpspor maça "Moldovan, Talha Ülvan, El Yamiq, Jules, Giordano, Massanga, Yao, Michalak, Costa, Boutobba, Abdullahi" ilk 11'iyle çıktı. Konuk Corendon Alanyaspor ise "Victor, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Baran Ali Gezek, Ruan, Hwang, İbrahim Kaya, Arda Usluoğlu" 11'iyle maça başladı.

Alanyaspor maçın ilk dakikasında öne geçti. Savunmanın uzun pasıyla buluşan İbrahim Kaya'nın şutu savunmadan sekti. Boşta kalan topla buluşan Arda Usluoğlu'nun sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 0-1. 34'üncü dakikada Yao'nun sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkteki Boutobba şutunu çekti. Bu pozisyonda sağına uzanan kaleci Victor gole izin vermedi. Eyüpspor, 39'uncu dakikada beraberliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan Abdullahi'nin rakip yarı alanın ortasından sert şutunda top filelerle buluştu: 1-1. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle bitti. 52'nci dakikada Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, hakeme itirazlarının ardından kırmızı kart gördü. 53'üncü dakikada sol tarafta topla buluşan Ruan'ın kaleyi cepheden gören pozisyondaki plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 57'nci dakikada sağ tarafta topla buluşan Boutobba, topu sürerek ceza sahasına yaklaştı. Boutobba'nın ceza sahası yayının sağ tarafından şutunda top yandan auta gitti. 90+4'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Giordano ortasını arka direğe yaptı. Jules'in kafa vuruşunda kaleci Victor'un ayağından sekerek yükselen top kaleye yöneldi ve yaşanan karambolün ardından ağlarla buluştu: 2-1. Maç Eyüpspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.