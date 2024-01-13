Eyüpspor, Ankara Keçiörengücü\'nü 2-0 mağlup etti

Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan, Kemal Elmas, Ömer Lütfü Aydın
Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Ciaro, Caner Erkin (Dk. 72 Ömer Bayram), Robin Yalçın (Dk. 72 Melih Kabasakal), Ahmed Kutucu, Recep Niyaz, Regattin (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Ampem (Dk. 90 Sinan Gümüş), Bruno (Dk. 84 Seslar)
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Mara, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Arda Hilmi Şengül, Şahverdi Çetin (Dk. 46 Erkan Eyibil), Selim Ilgaz (Dk. 65 Camara), Bardhi (Dk. 84 Musa Caner Aktaş), Ariyibi, Melih İnan, Koray Kılınç (Dk. 65 Dembele)
Goller: Dk. 34 Ampem, Dk. 62 Regattin (Penaltıdan) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Mara, Dk. 47 Ahmet Kesim, Dk. 90+1 Alihan Kubalas (Ankara Keçiörengücü), Dk. 49 Metehan Baltacı, Dk. 90+1 Ahmed Kutucu (Eyüpspor)
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında lider Eyüpspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.
İstanbul ekibi, bu sonuçla puanını 45'e yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 19 puanda kaldı.
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