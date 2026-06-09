Eyüpspor Atila Gerin ile yolları ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yollarını duyurdu.
Eflatun-sarılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Eyüpspor, geride kalan sezonda teknik direktör Gerin yönetiminde son haftalarda gösterdiği başarılı performanslı lige tutunmuştu.
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