Eyüpspor - Bandırmaspor maçına futbolculardan yoğun ilgi

Eyüpspor - Bandırmaspor karşılaşmasını Arda Turan, İrfan Can Kahveci ve Yusuf Erdoğan gibi isimler de tribünden takip etti.

Spor Toto 1. Lig Play-off Yarı Final ilk maçında Eyüpspor ile Bandırmaspor, Eyüp Stadı'nda karşı karşıya gelirken, müsabaka hem taraftarlar hem de futbol camiasından yoğun ilgi gördü. Bu önemli mücadeleyi; Arda Turan, İrfan Can Kahveci, Yusuf Erdoğan, Uğur Uçar, Ayhan Akman ve Murat Erdoğan da tribünden izledi.

Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet de maçı izleyenler arasındaydı.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)