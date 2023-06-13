Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını savundu - Son Dakika
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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını savundu

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını savundu

13.06.2023 16:27

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyleyerek yaptığının normal olduğunu belirtti. Özkaya, Eyüpspor'un kurumsal kimliği için mücadele edeceğini ancak Galatasaraylılığından vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlamalarına Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da katılması dikkat çekmişti. Bazı kesimler tarafından eleştirilen Özkaya, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyleyerek yaptığının normal olduğunu belirtti.

"BENCE GİTMEMESİ PROBLEM"

TRT Spor'a konuşan Murat Özkaya, "10 yaşından beri Galatasaray'ın peşinde olan bir insanın şampiyonluk kutlamasına gitmesi kadar doğal bir şey yok. Bence gitmemesi problem." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN GELEN BİR GALATASARAYLILIĞIM VAR"

Özkaya ayrıca, "Eyüpspor başkanı olarak Eyüpspor'un kurumsal kimliği için mücadele etmeye devam ederim. Ama herkesin olduğu gibi benim de çocukluğumdan gelen bir Galatasaraylılığım vardır." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını savundu - Son Dakika
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