Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarına katılmasını savundu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlamalarına Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın da katılması dikkat çekmişti. Bazı kesimler tarafından eleştirilen Özkaya, çocukluğundan beri Galatasaraylı olduğunu söyleyerek yaptığının normal olduğunu belirtti.
TRT Spor'a konuşan Murat Özkaya, "10 yaşından beri Galatasaray'ın peşinde olan bir insanın şampiyonluk kutlamasına gitmesi kadar doğal bir şey yok. Bence gitmemesi problem." dedi.
Özkaya ayrıca, "Eyüpspor başkanı olarak Eyüpspor'un kurumsal kimliği için mücadele etmeye devam ederim. Ama herkesin olduğu gibi benim de çocukluğumdan gelen bir Galatasaraylılığım vardır." ifadelerini kullandı.
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