Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığına Aday Olacak

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına aday olacak.

Süper Lig'de Ağustos ayının ikinci haftasında başlayacak yeni sezon öncesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nda da başkanlık görevinin el değiştirmesi bekleniyor. Kulüpler Birliği'nde başkanlık seçimi, 4 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Daha önce 1'inci Lig Kulüpler Birliği başkanlığı görevini de üstlenen Murat Özkaya, yapılacak seçimde başkanlığa adaylığını koyacak.