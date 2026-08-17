Eyüpspor, Beşiktaş'a 1-0 Mağlup

EYÜPSPOR Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Boş alanı bulduğumuzda rakibin üstüne daha kararlı gitmemiz gerekiyordu. Daha iyi kararlar verseydik bizi daha tatmin eden bir durum olurdu. Fiziksel olarak iyi seviyede olmak birinci önceliğimiz. Bireysel hatadan golü yedik. Burada Beşiktaş'a karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Özhan Pulat, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Hem Avrupa'da hem de bugün itibarıyla ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Bu stadyumda havayı yakalamış, ritmi bulmuş ligin en hazır takımına karşı oynadık. Yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece 5 oyuncusuyla lige başlamış, yeni transferleriyle ligde var olmaya çalışan bir takımız. Top rakipteyken istediğimiz duruşu yaptık. Beşiktaş bu ezberi oturttu ve bu pozisyonları Avrupa'da da yakaladı. Biz bunu minimuma indirmeye çalıştık. Planlarımız bir noktada tuttu. Bazen futbolda ilk dokunuşun önemi... Akıllıca savunma arkası bir pasla golü yedik. Beşiktaş'ın ritmini 25 ile 45'inci dakikalar arasında kesmekte zorlandık. Bizim sahada topa sahip olmaya çalıştılar. İkinci yarıda oyuna dengeyi kurduk. Beşiktaş, Midtjylland maçında 60'ıncı dakikada oyundan düştü. En son maçta 55'inci dakikalara kadar düştü. 10 kişi kalmak bizim planımızı bozdu. Oyunu 80'e kadar götürebilsek pozisyonları bulacağımızı biliyorduk. Biz futbol oynamaya çalışıyoruz. Yeni bir ekibiz. Bugün mağlup olduğumuz için üzgünüz. Gaziantep maçına en hazır halimizle çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bireysel hatadan golü yediklerini aktaran Özhan Pulat, "Negatif yönümüz beceri eksikliğiydi. Boş alanı bulduğumuzda rakibin üstüne daha kararlı gitmemiz gerekiyordu. Daha iyi kararlar verseydik bizi daha tatmin eden bir durum olurdu. Fiziksel olarak iyi seviyede olmak birinci önceliğimiz. Bireysel hatadan golü yedik. Burada Beşiktaş'a karşı nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık" sözlerini sarf etti.

'BU TAKIM LİGDE SEYİR ZEVKİ OLAN BİR OYUN İZLETECEK'

Ligde seyir zevki yüksek maçlar oynayacaklarını belirten Pulat, "Sezon başları sadece bireysel, fiziksel yükleme değil. Bir hocanın oyun anlayışını oturtma sürecidir. Biz de bu süreci iyi geçirdiğimize inanıyoruz. 2 oyuncum 1 yıldır ilk resmi maçını oynadı. Bugün Beşiktaş karşısına ben böyle bir takımla çıktım. Benim için bahane değil. Bugün Beşiktaş hak etti. Bu takım ligde seyir zevki olan bir oyun izletecek" dedi.