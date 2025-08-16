Eyüpspor Beşiktaş'a Deplasmanda Çıkıyor - Son Dakika
Eyüpspor Beşiktaş'a Deplasmanda Çıkıyor

16.08.2025 10:40
Eyüpspor, Beşiktaş ile 2. haftada karşılaşacak. Kaleci Berke Özer gitti, Marcos Felipe geldi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında ikas Eyüpspor, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Sezona teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde giren eflatun-sarılı ekip, ilk hafta maçında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu.

İstanbul ekibi, Beşiktaş deplasmanında sezonun ilk puan ya da puanlarını almak için sahaya çıkacak.

Kaleci Berke Özer ayrıldı, Marcos Felipe geldi

Eyüpspor'da milli kaleci Berke Özer, Fransız ekibi Lille'e bonuslarla beraber toplam 5 milyon avroya transfer oldu.

Takımın önemli isimlerinden olan 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı formayı geride kalan iki sezonda toplam 65 kez giydi.

Berke'nin ayrılığının ardından kaleci arayışlarına hız veren Eyüpspor, dün Brezilyalı file bekçisi Marcos Felipe'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Felipe, teknik direktör Selçuk Şahin'in şans vermesi durumunda ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

Beşiktaş'a karşı galibiyeti yok

Süper Lig'de yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Eyüpspor'un rakibi karşısında galibiyeti bulunmuyor.

Eflatun-sarılı takım, tarihinde ilk kez geçen sezon yer aldığı Süper Lig'de siyah-beyazlı ekiple oynadığı iki maçı (2-1 ve 3-1) da kaybetti.

Daha önce bir kez de kupada mücadele eden iki takımın müsabakasını Beşiktaş, 4-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Berke Özer, Konyaspor, istanbul, Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Finans, Lille, Spor, Son Dakika

