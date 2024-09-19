Eyüpspor Beşiktaş Maçı İçin Hazırlandı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Eyüpspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idman öncesi Teknik Direktör Arda Turan, saha ortasında takımla mini bir toplantı yaptı. Daha sonra koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve orta çalışmasıyla devam etti.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Beşiktaş müsabakasının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL