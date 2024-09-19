Eyüpspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak ikas Eyüpspor, hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz'da bulunan Eyüpspor Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirildi.
İlk bölümü basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşularının ardından 5'e 2 pas çalışması ve şut idmanı yaptı.
Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Eyüpspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.
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