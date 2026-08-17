Eyüpspor'da Hedef Yüksek, Bütçe Düşük - Son Dakika
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Eyüpspor'da Hedef Yüksek, Bütçe Düşük

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Teknik direktör Özhan Pulat, düşük bütçeyle yüksek hedefler peşinde olduklarını açıkladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, düşük bütçelerle hedeflerin yüksek olduğu bir takım tasarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Hem Avrupa'da hem de bugün itibarıyla ligde kazanarak ve güven tazeleyerek yollarına devam ediyorlar. Tabii bu stadyumda coşkulu bir taraftar önünde havayı yakalamış, ritmi bulmuş. Maç öncesi konuşmamda da söyledim. Ligin en hazır takımı hüviyetinde bir ekibe karşı, yeni kurulan, geçen sene yazılan önemli hikayeden sadece beş oyuncusuyla lige başlamış, yeni transferleriyle ligde var olmaya ve iş çıkarmaya çalışan bir takımız. Top rakipteyken istediğimiz duruşu yaptık. Burada biz yüzde 65 topla oynayalım, oyunu domine edelim düşüncesinde değildik. Biz burada topu rakibe kendi tercihimiz olmadan verip kaptığımız toplarla oynadık. Beşiktaş'ın ritmini 25 ile 45. dakika arası kesmekte zorlandık. Çok fazla birinci bölgede bekleyen değil, zaman zaman üçte bekleyen, ikide doğru pas organizasyonları yapan, tıpkı ilk 20 dakika gibi merkezde 6 numarayı bulup baskıdan çıkan, ön alan baskısını çok iyi yapan bir Beşiktaş'a karşı 25 gündür birlikte oynayan bir takımın bu yüksek şiddetli baskıdan zaman zaman çıktığını gördük. 10 kişi kalmamız bunu bozdu. Beşiktaş, Midtjylland maçında, iki maçı da burada canlı izledim, 60. dakikada oyundan düştü. Hazırlık maçlarında da bir düşüş vardı. En son maçta 50. dakikalara kadar bu oyun düşüşleri başladı. Bizim planımız artık o noktadan sonra, oyunun düştüğü anlardan itibaren, Orkun'un Olaitan'a savunma desteklerinin azaldığı andan itibaren beklerin boşalttığı yerlerde çabuk atakları ilk devre bekleyip ikinci devre daha çabuk ataklarla oyuna denge kurmak istiyorduk. 10 kişi kalmamız da bizim bu planımızı bozdu. Oyunu 80'e kadar 1-0 götürebilsek o alanları net bulacağımızı biliyorduk. Biz meblağın küçük ama hedeflerin oyunla beraber yukarı doğru olduğu bir takım tasarlamaya çalışıyoruz. Bugün 1-0 mağlup olduğumuz için üzgünüz. Ama bugün bitti. Gaziantep karşılaşmasına en hazır halimizle çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Özhan Pulat, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor'da Hedef Yüksek, Bütçe Düşük - Son Dakika

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