Berke Özer 2 yıllık imzayı attı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı. Her iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.