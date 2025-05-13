Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer ve Brezilyalı savunmacı Luccas Claro'nun sözleşmeleri uzatıldı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, her iki futbolcuyla ikişer yıllık yeni sözleşme imzalandı.
Eyüpspor'da Berke Özer bu sezon 33, Claro da ise 32 lig maçında görev yaptı. Her iki futbolcunun da sözleşmelerinin uzatıldığı Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirildi.
Son Dakika › Spor › Berke Özer 2 yıllık imzayı attı - Son Dakika
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