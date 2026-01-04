Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da sonradan göreve gelen teknik direktör Orhan Ak ile yollar ayrıldı.
İstanbul ekibi Eyüspor'dan yapılan açıklamada, karşılılık anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştı. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Genç teknik adam Selçuk Şahin'in yerine takımın başına geçen Orhan Ak, takımının başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.