Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

04.01.2026 17:14
ikas Eyüpspor, Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştır. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' denildi.

ORHAN AK DÖNEMİ SONA ERDİ

İstanbul ekibi Eyüspor'dan yapılan açıklamada, karşılılık anlaşılarak Orhan Ak ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Teknik Direktörümüz Orhan Ak ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılması kararlaştırılmıştı. Görev süresi boyunca kulübümüze vermiş olduğu emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

SEZON PERFORMANSI

Genç teknik adam Selçuk Şahin'in yerine takımın başına geçen Orhan Ak, takımının başında 11 maça çıktı. 46 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Eyüpspor, Orhan Ak, Futbol, Spor, Son Dakika

