Eyüpspor'dan Mücadele Vurgusu

Süper Lig'in 5'inci haftasında Eyüpspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırladığı Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleyi değerlendiren Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "İyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Takımımızı ve teknik heyetimizi Galatasaray gibi ciddi bir rakibe verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı kazandıkları için tebrik ediyorum. 73. dakikaya kadar bize de fırsatlar geldi. Oyunu tutmaya çalıştık. 1 puan alabilirdik. Fırsatlar da ayağımıza geldi ama kabul etmek gerekir ki arada sıklet farkı var. Bir tarafta 300 milyon Euro'luk, bir tarafta 10 milyon Euro'luk bir takım var. Puan almak kolay değil. Önemli olan mücadele etmekti atabiliyorsak da puan veya puanlar kazanmaktı. Bu anlamda bizim açımızdan iyi bir akşam olmadığını söyleyebilirim. İki takım adına da iyi bir maç değildi. Bu seviyelerde ülke futbolu adına daha iyi oyunlar çıkmalı diye düşünüyorum. Üzgünüz" sözlerini sarf etti.

Fatih Kulaksız sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"İlk 5 haftada Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir gibi ligin baş üstü takımlarıyla oynadık. 5 haftayı 4 puanla geçtik. Önümüzdeki hafta Gençlerbirliği'ne gideceğiz. Onlar daha çok rakip gördüğümüz camialar. Bu 5 haftayı 4 puandan daha fazla da kapatabilirdik. Aslında bakınca Eyüpspor iyi yolda. Üzerine koyduğu bir grafik var. Ama haklı olarak biz de, hocamız da, oyuncu grubumuz da topa daha çok sahip olmak, daha iyi oyunlar çıkarmak istiyor. Bunun da üzerine koyacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarına katılma yarışı içinde olmamız bizim adımıza olağanüstü bir durumdu. Çünkü ligde kalma parolasıyla çıkmıştık. Hafta hafta, maç maç baktık ve kendimizi ligin üst sıralarında bulduk. Bu sezon da maç kazandıkça, iyi oynadıkça üst sıralara tekrar tırmanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'HOCALARA GEREKEN ZAMANI VERMEK LAZIM'

Teknik direktörlere gereken zamanın verilmesi gerektiğine vurgu yapan Fatih Kulaksız, "Bu bir kulüp kültürü. Biz yeni hocalara fırsat verip, yeni hocaları ülke futboluna kazandırmak istiyoruz. Arda hocada bu konuda iyi bir iş çıkardık. Arda hocanın şu an bulunduğu yerden, Shakhtar'da oynattığı oyundan gurur duyuyoruz. Selçuk hocadan da uzun vadede bu performansı bekliyoruz. Ama hocalar göreve gelir gelmez şapkadan tavşan çıkaramaz. Hocalara gereken zamanı vermek lazım. Çünkü bu oyun artık bir matematik. Her hocanın bir sistemi, oyun planı var. Bu da çok tekrarla gelişiyor. Oyuncu grubunun adaptasyonu, hocanın istediği sistemi tekrar ettirmesi, puan ve puanlar kazanması öz güveni artıracak. Genç hocaları tercih ediyoruz. İnşallah Selçuk hoca da Eyüpspor'dan daha büyük kulüplere gider. İnşallah Selçuk hocayı da uzun vadede Arda hocayı uğurladığımız gibi daha iyi yerlere, daha iyi şartlara göndeririz" diyerek sözlerini noktaladı.