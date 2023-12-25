 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Recep Niyaz, Bruno ve Mete Kaan Demir'in attığı gollerle Eyüpspor galibiyete ulaştı.

Eyüpspor, Erzurumspor FK\'yı 3-0 mağlup etti
25.12.2023 - 22:03,
Abone Ol

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK'yı ağırlayan Eyüpspor, rakibini 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

10. dakikada ceza sahası içi sol tarafından son çizgiye inen Caner Erkin, topu içeriye çevirdi. Fredy'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

23. dakikada sağ taraftan Caner Erkin'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

26. dakikada sağ taraftan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya ön direkte Bruno'nun kafa vuruşunda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu Recep Niyaz, altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-0

49. dakikada Eren Tozlu'nun pasıyla savunma arkasına sarkan Rosheuvel'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

67. dakikada ceza yayında topla buluşan Fredy, pasını ceza sahası içi sol çaprazındaki Bruno'ya aktardı. Bruno'nun sol çaprazdan çektiği şutla meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0

87. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Ahmed Kutucu, pasını altıpas içindeki Mete Kaan Demir'e aktardı. Mete Kaan'ın tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

Hakemler: Alpaslan Şen, Güner Mumcu Taştan, Azad İlhan

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı, Claro (Uğur Demirok dk. 90+2), Caner Erkin (Mete Kaan Demir dk. 75), Robin Yalçın, Fredy, Ahmed Kutucu, Recep Niyaz (Seslar dk. 90+2), Ampem (Melih Kabasakal dk. 75), Bruno (Mustafa Pektemek dk. 90+2)

Yedekler: Birkan Tetik, Ömer Bayram, Hüseyin Maldar, Samet Çolak, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Celal Hanalp, Orhan Ovacıklı, Batuhan Artarslan, Mustafa Akbaş, Furkan Özhan, Estrela, Sefa Akgün (Süleyman Koç dk. 72), Özgür Sert, Eren Tozlu, Rosheuvel

Yedekler: Rıdvan Oğuzhan Yağcı, Yakup Kırtay, Fırat Şaşi, Alperen Karaca, Hüseyin Mevlütoğlu, Alican Özfesli, Muhammed Emin Yavaş, Ufuk Budak, Mustafa Gürkan Varlık

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Recep Niyaz (dk. 26), Bruno (dk. 67), Mete Kaan Demir (dk. 87) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Bruno, Claro (Eyüpspor), Orhan Ovacıklı (Erzurumspor FK) - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Erzurumspor Kulübü, Recep Niyaz, Trendyol, Eyüpspor, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika


22:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35
İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17
Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01
Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25
Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34
Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13
Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59
İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü

Son Dakika
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepki: Terörü kınayamamak korkaklıktır
21:35 İran Cumhurbaşkanı Reisi'den İsrail'e tehdit: Siyonistler bu suçun bedelini mutlaka ödeyecek
21:17 Bakan Koca, Pençe Kilit Operasyonu'nda yaralanan askerlerimizin sağlık durumlarını aktardı
21:01 Gazeteci Can Ataklı'dan şehit babasına skandal sözler
20:25 Nijerya'da köylere düzenlenen saldırılarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti
19:34 Irak'ın kuzeyindeki saldırıda şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi
19:13 Rus ordusu harabeye dönen hayalet şehir Maryinka'yı ele geçirdi
18:59 İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanını Suriye'de öldürdü
18:33 Bakan Yerlikaya: Çukur Çetesi çökertildi, 43 şüpheli gözaltına alındı
18:28 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun hediye ettiği otobüse saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 22:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpspor, Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement