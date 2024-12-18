Eyüpspor Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 20 Aralık Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek ikas Eyüpspor, hazırlıklarına başladı.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi.
Top kapma çalışmasıyla süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
ikas Eyüpspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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