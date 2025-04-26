Eyüpspor Galatasaray Maçına Hazır

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan ikas Eyüpspor'un idmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Eflatun-sarılı ekip, antrenmanı taktik ve şut çalışmalarıyla noktaladı.
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