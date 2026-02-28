Eyüpspor Göztepe ile Berabere Kaldı - Son Dakika
Eyüpspor Göztepe ile Berabere Kaldı

28.02.2026 23:06
Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Göztepe maçı sonrası beraberliği adil buldu.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Göztepe maçının ardından, penaltı pozisyonu dışında maçta çok önemli bir pozisyon olmadığını vurgulayarak, beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Eyüpsor, deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, açıklamalarda bulundu. Beraberliğin önemine dikkat çeken Gerin, "Göztepe deplasmanından aldığımız bu bir puan bizim için son derece kıymetlidir. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım olarak, böylesine zorlu bir atmosferden puan çıkarmak oldukça güçtür. Kadromuzda bu tür yüksek baskılı ortamlara alışık olan yalnızca birkaç oyuncumuz bulunmakta; diğerleri ise bu duruma uyum sağlamaya çalışmakta" dedi.

"Oyuncularıma teşekkür ediyorum"

Karşılaşmanın başındaki kritik anlara ve takımın performansına değinen Gerin, "Maçın başındaki penaltı pozisyonunda kalecimiz Cankat, yaptığı kurtarışla bizi oyunda tuttu. Kendisini tebrik ediyorum; zira oldukça başarılı ve giderek yükselen bir form grafiği sergiliyor. Böylesine zorlu bir deplasmandan puan çıkarabilmek adına olağanüstü bir çaba gösteren tüm oyuncularımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Göztepe ile farklı tarzımız var"

Göztepe ile geçmişten gelen rekabetlerini ve iki takımın taktiksel farklılıklarını değerlendiren Gerin, "Göztepe ile 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme sürecinde de kıyasıya bir rekabet içerisindeydik. İki takımın oyun anlayışları birbirinden oldukça farklıdır; biz daha çok pasa ve reaksiyona dayalı bir oyun felsefesini benimserken, rakibimiz fiziksel güce ve yüksek toplara dayalı bir sistemle sahada yer alıyor. Göztepe, oyun şablonunu çok iyi bildiğimiz bir ekip. Rakip takımın teknik direktörü Stoilov ile gerek antrenörlük gerekse teknik direktörlük kariyerimde muhtemelen altıncı veya yedinci kez karşı karşıya geliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hafta boyunca çalıştık"

Hafta boyunca yapılan savunma hazırlıklarının sahaya kusursuz yansıdığını belirten Gerin, "Hafta boyunca şut, taç ve korner savunmaları üzerine detaylı çalışmalar gerçekleştirdik. İkili sıkıştırmalar ve merkeze düşecek ikinci topları kazanma konusunda yaptığımız taktiksel hazırlıklara oyuncularımız harfiyen uydular. Bu disiplin sayesinde rakibe net fırsatlar tanımadık ve Göztepe'nin en güçlü hücum silahlarını etkisiz hale getirmeyi başardık. Oyunun başındaki penaltı pozisyonu dışında kalemizde ciddi bir tehlike yaşamadık. Bahsettiğim gibi, o pozisyonda da kalecimiz Cankat kritik bir kurtarış yaparak takımımızı oyunda tuttu. Maçı gol yemeden tamamladığımız için son derece mutluyum" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

