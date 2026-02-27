Eyüpspor Göztepe ile Karşılaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpspor Göztepe ile Karşılaşıyor

27.02.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de Eyüpspor, Göztepe'ye konuk olacak. İki ekip arasındaki maç yarın saat 20.00'de.

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan eflatun-sarılı ekip, topladığı 21 puanla küme düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada bulunuyor.

İstanbul ekibi, geride kalan haftada konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 yenmeyi başarmıştı.

İzmir temsilcisi ise çıktığı 23 mücadelede 11 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 41 puanla haftaya 5. sırada girdi.

Göztepe, ligde geçen hafta oynanan maçta deplasmanda Beşiktaş'a 4-0 yenilmişti.

Süper Lig'de, dördüncü randevu

Eyüpspor, yarın karşılaşacağı Göztepe ile Süper Lig tarihinde dördüncü kez kozlarını paylaşacak.

Daha önce oynanan üç karşılaşmada eflatun-sarılı ekip rakibine kaybetmedi.

İstanbul ekibi, İzmir temsilcisi ile oynadığı maçlarda 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu maçlarda Eyüpspor 2 gol atarken, kalesinde ise 1 gol gördü.

Göztepe'de 3 maçlık suskunluk

Eyüpspor ile yarın sahasında karşılaşacak Göztepe, ligde son maçta gol sevinci yaşayamadı.

İzmir ekibi, ligde sırasıyla Konyaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında rakip ağları havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçların ikisinde 0-0'lık skorlarla sahadan beraberlikle ayrılırken, Beşiktaş'a ise 4-0 mağlup oldu.

Göztepe, ligde son olarak 20. haftada oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında gol atmış ve mücadeleyi 2-1 kazanmıştı.???????

Kaynak: AA

Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor Göztepe ile Karşılaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıldır “vatansız“ yaşıyorlar 40 yıldır "vatansız" yaşıyorlar
Son anketten dikkat çeken sonuçlar AK Parti ve CHP geçildi Son anketten dikkat çeken sonuçlar! AK Parti ve CHP geçildi
MSB’den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama Şehit pilot canını hiçe saymış MSB'den düşen F-16 uçağıyla ilgili açıklama! Şehit pilot canını hiçe saymış
İlk kez paylaşıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı İlk kez paylaşıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın solundaki bıçkın delikanlıyı tanıdınız mı?
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt "Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
Yer: Diyarbakır Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı Yer: Diyarbakır! Namazı kıldı, çıkışta cami görevlilerine saldırdı

09:26
Gerilim pompayı vurdu Akaryakıta bir zam daha geliyor
Gerilim pompayı vurdu! Akaryakıta bir zam daha geliyor
09:16
Fode Koita’dan canlı yayında ’’Kabe’de Hacılar’’ performansı
Fode Koita'dan canlı yayında ''Kabe'de Hacılar'' performansı
09:09
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran’dan peş peşe açıklamalar geldi
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi
08:50
Ne olacağı büyük merak konusu Fener taraftarını kahreden olay
Ne olacağı büyük merak konusu! Fener taraftarını kahreden olay
08:22
Soğuk hava yurdu terk etmiyor 21 ilimize “sarı“ alarm verildi, ikisi birden vuracak
Soğuk hava yurdu terk etmiyor! 21 ilimize "sarı" alarm verildi, ikisi birden vuracak
07:50
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Taliban: Pakistan sınırındaki 15 askeri bölgeyi ele geçirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2026 09:59:04. #.0.4#
SON DAKİKA: Eyüpspor Göztepe ile Karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.