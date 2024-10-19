Eyüpspor, Göztepe\'yi 1-0 Geçti

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Süper Lig'in 9'uncu haftasında Eyüpspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Tanıdıkları bir rakip karşısında çok değerli bir 3 puan aldıklarını belirten Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Göztepe ile geçen seneden beri tatlı bir rekabet var. İkimiz de 1'inci Lig'de rekabet sonucu mutlu sona ulaştık. Bugün tekrar Süper Lig'de bir araya geldik. Onlar da şampiyonlukları aynı hocayla ve aynı oyun anlayışıyla Süper Lig'de devam ettiler. Bu durum bizim için de aynıydı. Geçen sezon galip gelen taraf onlardı. Bu sefer kazanan biz olduk. Rakibimizi iyi tanıyorduk, keza onlar da bizi iyi tanıyorlardı. Fiziksel özelliklerini sahaya yansıtacaklarını biliyorduk. Teması seven, hücumda opsiyonlarına gitmek isteyen, kenara indiklerinde ortaları çok kullanan bir takım. Duran toplarda çok organizeler. Buradan da çok skor üretiyorlar. Maçın ilk devresi düşündüğümüz oyunu sahaya yansıtamadık. Oyunun diğer tarafına, bire bir mücadeleye, kontra ataklar üretmeye başladık. İkinci devre oyunu kontrol eden biz olduk. Çok pozisyon üretemesek de skoru korumayı başardık. Bizim için çok değerli 3 puan kazandık. Hedef açısından da birebir rakibimiz olduğu için çok değerli galibiyet elde ettik" ifadelerini kullandı.

'RAKİP SAHAYA YERLEŞEMEDİK'

İzmir ekibinin 5'li savunma tercihiyle ilgili gelen bir soru üzerine Kerem Yavaş, "Birkaç faktör oturuyorsa sahaya yansıtıyoruz. Çok istediğimiz rakip sahaya yerleşemedik ama solda Dubois, sağda Melih ile başladık. Caner'in bir sakatlığı vardı. Son 2-3 gündür bizimle antrenman yapabildi. Aldığımız bu karar rakibimize özellikle bize neler getireceğiydi

STANİMİR STOİLOV: DEPLASMANDA BU FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEZSENİZ, PUAN ALAMAZSINIZ

Birçok fırsata girip değerlendiremediklerini belirten Stanimir Stoilov, "Aslında biz bugün mücadeleye dayalı maçı kaybettik. Kendi hatamızdan kaynaklı bir pozisyonda rakip değerlendirdi. Eyüpspor iyi bir takım. İki senedir iyi futbol oynuyorlar. Bugün çok fazla fırsat yakaladık. Deplasmanda bu fırsatları değerlendiremezseniz puan alamazsınız. Biz lige yeni katılan genç bir takımız. Birlikte çalışan, fikirleri uygulama aşamasında çok fazla çalışmaya ihtiyacımız var. Galibiyetleri hak etmeye ihtiyacımız var. Bu maç da Samsunspor maçı gibi en azından berabere bitirebileceğimiz maçtı. Çalışma arzumuzla, kulüp olarak çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda mücadele etmeye devam edeceğiz. Fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. Rakip bunu başardı" dedi.

'MATSUKİ ÇOK GENÇ VE ÇOK KALİTELİ BİR OYUNCU'

Bugün ilk 11'de görev yapan Matsuki'nin kaliteli bir oyuncu olduğunu dile getiren Bulgar teknik adam, "Matsuki çok genç ve çok kaliteli bir oyuncu. Geldikten sonra sakatlık yaşadı. Hastalandığı dönem oldu. O süreç zor geçti. Onu iyi bir performansa ulaşması için çalışıyoruz. Yaşadığı bu süreçlerden sonra neredeyse 1 ay kaybetti. Daha sonra tekrar geri dönmek kolay olmuyor. Genç oyuncular bugün olduğu gibi hatalar yapabilirler. Hocaları olarak, kulüp olarak kendilerine destek vermek, onların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için destek vermek ve sahada çalışmaları sürdürmek gerekiyor. Victor (Hugo) da buna bir örnek diyebiliriz. Hepsini desteklemeye devam ediyoruz. Birkaç ay içinde futbol anlamında dinamizme ayak uyduracaklar. Sahada çok daha iyi performans sergileyeceklerine eminim" ifadelerini kullandı.

'DİNAMİK FUTBOL OYNAMAK İSTİYORUZ'

Takımın dinamik bir futbol oynadığını dile getiren Stanimir Stoilov, sözlerini şöyle noktaladı:

"Daha direkt ve agresif oynuyoruz. Bu yüzden topa çok sahip olamıyoruz. Golü yedikten sonra sıkıntı yaşadık. Fenerbahçe maçında da 2 gol yememize rağmen geri dönmüştük. Bazen rakip iyi kapandığında sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuncularım, şu ana kadar ligde iyi performans gösterdiler. Oyuncuların ikili mücadeleleri ve hava topları kazanması önemli. Biz, dinamik bir futbol oynamak istiyoruz. Bazı takımlar topa daha fazla sahip olmak isteyebilir. Bizim tarzımız daha farklı."