Eyüpspor, Hamza Hamzaoğlu'na emanet - Son Dakika

Teknik Direktör Zafer Turan ile yollarını ayıran Spor Toto 1. Lig temsilcisi Eyüpspor, sezon sonuna kadar Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, kariyerinde ilk çalıştırdığı kulübün Eyüpspor olduğunu ifade ederek, yeniden bu camiada yer aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'de play-off hattında yer alan Eyüpspor'da son oynanan Menemenspor mücadelesi sonrasında taraftarların Teknik Direktör Zafer Turan'a yönelik tepkisi olmuş ve Turan'la yollar ayrılmıştı. Dün yapılan görüşmeler sonrasında Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varan İstanbul ekibi, tecrübeli çalıştırıcıyla bugün resmi imzayı attı. Hamzaoğlu ile sezon sonuna kadar anlaşan Eyüpspor, deneyimli hoca için Kemerburgaz tesislerinde imza töreni düzenledi. İmza töreninde Başkan Vekili Fatih Kulaksız da hazır bulundu.

Hamza Hamzaoğlu: "Verdikleri değerden dolayı teşekkür ederim"

Eyüpspor'un kendisine verdiği değerden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Hamza Hamzaoğlu, "Benim teknik adamlık kariyerimdeki ilk kulübüm Eyüpspor'dur. O zaman güzel bir başarı yakalamıştık ama final maçında bunu üst lige çıkarak taçlandıramadık, yarım kalmıştı. Tavşanlı Linyit'e mağlup olmuştuk. Bu kulübü o zamandan sonra hep takip ettik, bizde farklı bir yeri var. Murat başkanla birlikte de vizyoner bir yapıya kavuştu. Hedeflerini yüksek tuttu. Sezon sonuna kadar anlaştık. Son zamanlarda çok kulüp değiştirdik ama bu biraz da bizden kaynaklanmadı. Burada iyi bir hava yakalayıp iyi bir eser ortaya çıkarabilirsek, daha sonrası için de belki farklı planlar olabilir. Güzel bir kulüp. Hedef Süper Lig'e çıkarabilmek. Eyüpspor'un güçlü bir kadrosu var. Zafer hocaya da buradan teşekkür etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.

Kulaksız: "Hocamızın bizdeki yeri özel"

İmza töreninde konuşan Eyüpspor Başkan Vekili Fatih Kulaksız ise, Zafer Turan'ın 4. kez görevi bırakmak istemesi üzerine yolları ayırdıklarını söyleyerek, "Hamza hocamız bizim için çok özel yeri olan bir isim. Teknik direktörlüğe ilk burada başladı. Hamza hocamızı sonrasında gururla takip ettik. Başarılarıyla hep gurur duyduk. Dün hocamızın bırakması söz konusu olunca aklımıza ilk gelen isim hocamız oldu ama ikna edebilir miyiz diye endişeliydik. Sonra 6-7 saat süren uzun bir görüşme sonucunda ikna etmeyi başardık" dedi.

Stat konusuyla ilgili de açıklamada bulunan Kulaksız, "Süper Lig'e çıkmamız halinde şu andaki stadın bulunduğu yeri yenisini, UEFA standartlarına uygun şekilde yapmak istiyoruz. Biliyorsunuz UEFA, 8 bin 500 kapasitenin altındaki statlarda Avrupa maçı oynatmıyor. Biz de bu doğrultuda bir stat inşa etmek istiyoruz" dedi. - İSTANBUL