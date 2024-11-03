Eyüpspor-Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Hatayspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenör Bülent Albayrak, hakem kararıyla maçı kaybettiklerini savundu.

03.11.2024 19:49
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da yardımcı antrenör Bülent Albayrak, hakem kararıyla maçı kaybettiklerini savundu.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Albayrak, haksız yere gollerinin iptal edildiğini belirtti.

VAR hakemi Erkan Özdamar'a da tepki gösteren Albayrak, şunları kaydetti:

"Golümüzü iptal ettiler. Önümüzde ekran var, pozisyonu her şekilde izliyoruz. En ufak temas yok. Faulle uzaktan yakından alakası yok. Hakemi bu pozisyonu tekrar izlemeye çağırdığı zaman neyi görerek çağırdı Erkan Özdamar hoca? Neden maçın hakemi önündeki pozisyona VAR'a bakarak karar veriyor? Rıza hoca gol olduğunu söyledi, peş peşe 2 sarı kart çıkardı. Bu kadar basit 2 sarı kartı 4 büyüklerin hocalarına çıkartabilir misiniz? Söylesinler, 'Çıkartırız' derlerse özür dilerim. Yukarıdan gelen direktifle bu kadar basit golü iptal edebilir misiniz? Çok üzgünüm. Bu maç mahalle maçı değil, Süper Lig maçı. Galatasaray- Beşiktaş maçı da Süper Lig maçı, bu maç da. Bugün büyük emek harcadı çocuklar, çok üzgünüm."

Kaynak: AA

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