Eyüpspor, Hatayspor'u 2-0 Yendi - Son Dakika
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Eyüpspor, Hatayspor'u 2-0 Yendi

Eyüpspor, Hatayspor\'u 2-0 Yendi

Eyüpspor, 11. haftada Hatayspor'u Mame Thiam'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.

03.11.2024 18:16
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada savunmanın çıkarken kaptırdığı topta araya giren Ahmed Kutucu, ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi. Pozisyonun devamında Emre Akbaba'nın dokunduğu top penaltı noktası üzerinde Mame Thiam'ın önünde kaldı. Thiam'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Emre Akbaba, ceza sahası içine girip sol çaprazda kaleci Erce Kardeşler'i geçip yaptığı vuruşta savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Ahmed Kutucu'nun pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Prince Ampem'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

Hakemler: Yasin Kol, Ali Alp, Bersan Duman

Eyüpspor: Berke Özer, Leo Dubois, Robin Yalçın, Lucas Claro, Umut Meraş (Ruben Vezo dk. 46), Emre Akbaba (Sinan Gümüş dk. 85), Melih Kabasakal, Ahmed Kutucu (Halil Akbunar dk. 85), Samuel Saiz (Taşkın İlter dk. 58), Prince Ampem (Tayfur Bingöl dk. 90+4), Mame Thiam

Yedekler: Birkan Tetik, Dorukhan Toköz, Jonjo Shelvey, Caner Erkin, Gianni Bruno

Teknik Direktör: Arda Turan

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Funsho Bamgboye dk. 55), Marcelin Kilama (Recep Burak Yılmaz dk. 67), Francisco Calvo, Cengiz Demir, Lamine Diack, Joelson Fernandes (Bilal Boutobba dk. 67), Görkem Sağlam (Selimcan Temel dk. 86), Rui Pedro (Abdulkadir Parmak dk. 67), Rigoberto Rivas, Vincent Aboubakar

Yedekler: Visar Bekaj, Demir Sarıcalı, Carlos Strandberg, Oğuzhan Matur

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Mame Thiam (dk. 11 ve 60) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Rıza Çalımbay (dk. 21) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Samuel Saiz, Ahmed Kutucu, Berke Özer (Eyüpspor), Rui Pedro, Görkem Sağlam, Kerim Alıcı, Francisco Calvo (Hatayspor) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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