Eyüpspor hocası Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası yönetimle istifa için oturacak - Son Dakika
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Eyüpspor hocası Pulat, 8-0'lık Fenerbahçe yenilgisi sonrası yönetimle istifa için oturacak

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Fenerbahçe'ye deplasmanda 8-0 yenilen Eyüpspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, yönetimle istişare yapıp istifa gerekirse sorumluluğu üstleneceğini açıkladı. Pulat, devre arasındaki kaleci değişikliğini Moldovan'ı korumak amacıyla yaptıklarını ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat yönetimle görüşme yapıp istifa etmesi gerekiyorsa bu sorumluluğu üstüne alacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 8-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, "Genç, hedefleri olan idealist bir teknik direktörüm. Böyle bir hezimet üstüne konuşuyor olmak yaşamak istemeyeceğim, yarın uzun bir süre geçse bile üzüntüyle hatırlayacağım bir durum. Ama ben şunu şiar edindim; rakip, hakem, oyuncu performansları gibi bahanelere sığınmadım. Aynayı kendime çevirdim. Sezon başında 4-4,5 milyon Euro bütçeyle ivedilikle takım kurduk. Beşiktaş maçında duruş sergiledik. Gazantep ve Çaykur Rize maçlarındaki kırılmaları yapamamak takımın özgüvenini zayıflattı. İzin günlerimde bile tesiste günde 18 saat çalışan bir teknik adamım. Temel problem; her şeyin bir ruhu var, sadece futbolun değil. Bugün rakibinin puan kaybettiği noktada müthiş bir motivasyonla özgüven kazanmak isteyen bir takıma maçın başında bu kadar çabuk teslim olursanız fatura olur. Daha kadrolar sayılmadan golü yedik. Futbolun bir gerçeği var; bir yanlış tüm doğruları götürür. Maçın başındaki yanlışımız 3 aylık bütün doğruları götürdü. Bunun sorumlusu bizleriz. Ligin daha çok başı, toplanılacak çok puan var. Benim için hayatta en değerli şey futbolu duygusu ve ruhuyla yapmak" diye konuştu.

"Sorumluluk noktasında üstüme düşeni yapacağım"

İstifa etme noktasında üzerine düşeni yapacağını söyleyen Pulat, "Şu an yönetimimizle oturacağız. Masanın üstüne her şeyi koyup istişare yapacağız. Sorumluluk noktasında ben üstüme düşeni yapacağım" ifadelerini kullandı.

"Moldovan'ı korumak adına bu değişikliği yaptık"

Devre arasında yapılan kaleci değişikliğine ilişkin de konuşan Özhan Pulat, "Moldovan çok fedakarlıklarla buraya geldi ama demoralize oldu. Mental olarak artık onu sahada tutmak ona da zarar verebilirdi. Moldovan'ı korumak adına bu değişikliği yaptık" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA
Özhan PulatFenerbahçeEyüpsporSporSon Dakika

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