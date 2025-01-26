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Eyüpspor İlk Yarıda Üstün

Eyüpspor İlk Yarıda Üstün

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor, Bodrum FK'yi 1-0 ile geçtiği ilk yarıda öne geçti.

26.01.2025 18:18
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Stat: Grey Beton Bodrum

Hakemler: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli, Hüseyin Aylak

Sipay Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Ajeti, Celustka, Cenk Şen, Taylan Antalyalı, Fredy, Mohammed, Okita, Seferi, Puscas

ikas Eyüpspor: Berke Özer, Claro, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Halil Akbunar, Vezo, Emre Mor, Ampem, Melih Kabasakal, Tayfur Bingöl, Umut Meraş

Gol: Dk. 13 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)

Sarı kart: Dk. 40 Claro (ikas Eyüpspor)

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sipay Bodrum FK-ikas Eyüpspor müsabakasının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

5. dakikada ön alanda yapılan baskı sonucu topu alan Sipay Bodrum FK oyunsusu Fredy, ceza sahasında bulunan Puscas'a pas verdi. Puscas'ın vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

13. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Eyüpspor atağında ceza sahasına yapılan orta, savunmadan döndü. Topla buluşan Emre Mor, yeniden ceza sahasına orta yaptı. Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

19. dakikada sağ kanattan gelişen Bodrum FK atağında, Okita'nın şutunda, kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

29. dakikada Bodrum FK oyuncusu Okita'nın vuruşunda, kaleye yönelen topu kaleci Berke Özer kornere çeldi.

İlk yarı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eyüpspor İlk Yarıda Üstün - Son Dakika

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