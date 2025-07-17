Eyüpspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trenyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımı İstanbulspor'u 3-1 yendi.
Eyüp Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan maçta eflatun-sarılı takım, Halil Akbunar ve Kerem Demirbay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
Eyüpspor ikinci yarıda Svit Seşlar ile bir gol daha bulurken, İstanbulspor'un golünü ise David Sambissa kaydetti.
Eflatun-sarılı takım, müsabakayı 3-1 kazandı.
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