Eyüpspor, İstanbulspor'u 3-1 Mağlup Etti

Trenyol Süper Lig temsilcisi Eyüpspor, hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımı İstanbulspor'u 3-1 yendi.

Eyüp Kemerburgaz Tesisleri'nde yapılan maçta eflatun-sarılı takım, Halil Akbunar ve Kerem Demirbay'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

Eyüpspor ikinci yarıda Svit Seşlar ile bir gol daha bulurken, İstanbulspor'un golünü ise David Sambissa kaydetti.

Eflatun-sarılı takım, müsabakayı 3-1 kazandı.