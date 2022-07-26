Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor

26.07.2022 11:44
Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, sezona iyi bir başlangıç yapma hedefiyle kamp çalışmalarını Bolu'da yoğun şekilde sürdürüyor.

Hazırlık maçı için Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yeni transferlerle iyi bir sinerji yakalamaya çalıştıklarını belirten Üzülmez, "Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Oyuncularımıza mantalitemizi, karakterimizi sahaya yansıtmakla ilgili söylediğimiz, anlattığımız şeyler var. Hazırlık maçlarıyla bunları saha içerisinde uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Üzülmez, geniş bir kadroya sahip olduklarını ve ligin ilk haftasında Denizlispor'la karşılaşacakları maça kadar eksiklerini tamamlayarak en iyi şekilde hazır olmak istediklerini anlatarak, "Geniş bir kadro olduk. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Futbolda takım kimliğini yakalamanız gerekiyor. Saha içerisinde en az rakip kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Oyuncularıma geldiğim günden itibaren bunları anlatmaya çalışıyorum. Onlar da bu süreçte Eyüpspor'a yakışır şekilde kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Coşkulu ve istekli bir Eyüpspor kadrosu kurmak istiyoruz

Belirledikleri hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Önemli olan; takım haline gelmek, saha içerisinde aynı düşünceyle hareket etmek. Kendime güveniyorum, oyuncularıma da güveniyorum. Takım içerisinde rekabet olacak ve bu rekabet içerisinde herkes forma şansı bulmaya çalışacak. Biz onlara inanıyoruz, onlar da bize inanıyorlar. Bu 20 günlük sürede güzelce çalıştık. Önemli olan Denizlispor maçına kadar kalan süreyi en iyi şekilde atlatıp, hazırlık maçlarında yaptığımız doğru şeyleri daha da ileri taşımak. Bu sene hataları minimuma indirerek keyifli bir Eyüpspor izletmek istiyoruz."

Üzülmez, takımın Süper Lig'e çıkması için mücadele edeceklerini vurgulayarak, "Kamuoyunda bu yöndeki söylem, takım üzerinde bir baskı oluşturuyor. 'Süper Lig'de 7 İstanbul takımı oldu. 8 veya 9 olur mu?' diye soru işaretleri var. Tabii ki bunlara takılmayacağız. Hedefimiz belli. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu baskıyı da oyuncuların üzerinden almak gerekiyor. Eyüpspor ligin favori takımlarından biri. Futbolda yeterince tecrübeye sahibim ve favori kelimesini iyi bilirim. Bizim her maça maksimum performansla hazırlanmamız lazım. Rakip kadar mücadele edersek, yeteneğimiz ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Kulübün yaptığı transferlerin ardından kamuoyunda kendileriyle ilgili beklentilerin yükseldiğine işaret eden Üzülmez, "Mütevazı, saha içerisinde coşkulu ve istekli bir Eyüpspor kadrosu kurmak istiyoruz. Beklentilere cevap vereceğiz. Bu oyuncu grubu, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirip, Eyüpspor camiasının armasını ve formasını en iyi şekilde terleterek hedefine ulaşacak." diyerek sözlerini tamamladı.

YORUMLAR
500
Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi Sivasspor'un Avusturya kampı sona erdi Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması Bolu Valiliğinden içme suyundan etkilenenlere ilişkin açıklama Açıklaması
Kaynak: AA

Denizlispor, Eyüpspor, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:28 ÖTV değiştirme yetkisinin Bakanlar Kurulu'ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilmesi sonrası CHP'den yeni bir iddia geldi
12:02 Beyaz Futbol'da efsane sunucunun yeniden kadroya katılacağı iddia edildi
12:02 Ekonomistlerden Fed iddiası! 2022 sonuna kadar ABD'de faiz yüzde 4'e kadar çıkabilir
12:00 Milyoner kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girdi! Hapisten çıkmak için kesenin ağzını açtı
11:52 Çoruh Nehri serinlemek isteyen genci hayattan kopardı
11:46 15 yaşında İngiltere'den kaçarak DEAŞ gelini olmuş! Genç kızın ibretlik sözleri dikkat çekti
11:31 1 yıldır küçük çocuğun zorla tutulduğu çöp evdeki Korece yazılarını kimin yazdığı ortaya çıktı
11:22 Çöp evde bulunan Muhammet'in annesi koruma kararına tepki gösterdi: Ortalığı yakarım
11:13 Erdoğan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında çarpıcı sözler: O makamlara layık oldukları için gelmediler
11:13 "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri bir bir tuttu! İşte 2022 kehanetleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 12:43:21. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor, kampta güç depolayıp, lige iyi başlangıç yapmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement