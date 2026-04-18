Eyüpspor, Karagümrük'ü 2-1 Yendi

18.04.2026 19:02
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu. Karagümrük'ün tek golü Sergingo'dan geldi.

(ANKARA)-Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Eyüpspor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük ile İkas Eyüpspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçı konuk takım Eyüpspor 2-1 kazandı.

Fatih Karagümrük deplasmanında Eyüpspor'a galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Ktanevitter'e kendi kalesine  ve 44. dakikada Mateusz Legowski attı. Ev sahibi Fatih Karagümrük'ün tek golü ise 16. dakikada Sergingo'dan geldi.  78. dakikada Anıl Yaşar'ın kırmızı kart görmesiyle Eyüpspor karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Advertisement
