Eyüpspor, Kerem Demirbay'ı Transfer Etti

ikas Eyüpspor, Galatasaray'la yollarını ayıran 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay'ı transfer ettiğini duyurdu.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor'umuz, Kerem Demirbay'ın transferi için kulübü Galatasaray ile anlaşmaya vardı." denildi.

Kulübün asbaşkanı Fatih Kulaksız, transferin gerçekleşmesinde kolaylık sağlayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e teşekkür ederek, "Kerem, hem Almanya'da hem de Türkiye'de önemli kulüplerde forma giymiş, uluslararası tecrübesi yüksek, kaliteli bir oyuncu. Kerem buraya büyük bir istek ve heyecanla geldi. Sahada göstereceği katkı ve tecrübesiyle takımımıza önemli artılar kazandıracağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kerem Demirbay ise ikas Eyüpspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak benim için yeni bir heyecan ve motivasyon kaynağı. Takım arkadaşlarımla birlikte sahada en iyi performansımı göstermek, kulübümüze ve taraftarlarımıza layık olmak için var gücümle çalışacağım. Hep birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Kerem Demirbay, geçen sezon Galatasaray'da 34 maçta forma giydi.