Stat: Yeni Adana
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Volkan Ahmet Narinç, Hüseyin Aylak
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Robin Yalçın, Claro, Vezo, Dubois, Melih Kabasakal, Taşkın İlter, Emre Akbaba, Ampem, Ahmed Kutucu, Thiam
Gol: Dk. 9 Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Abdulsamet Burak, Dk. 44 Semih Güler (Adana Demirspor), Dk. 39 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk takım 1-0 önde tamamladı.
9. dakikada ikas Eyüpspor öne geçti. Dubois'nın sol kanattan açtığı ortada Emre Akbaba kafayla topu indirdi. Ahmed Kutucu'nun volesinde, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
19. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Yusuf Sarı'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
23. dakikada Arda Okan Kurtulan sağ kanattan taşıdığı topu ceza sahası dışına çıkardı. Topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor Liderliğini Korudu - Son Dakika
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