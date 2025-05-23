Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta protesto edilmesine üzülen ve attığı gol sonrası tribünlere eliyle "Duymuyorum" işareti yapan Faslı yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.
Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı. Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.
Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Son Dakika › Spor › Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?