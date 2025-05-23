Eyüpspor maçında taraftara hareket çeken En Nesyri, kararını verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 2-1 yendiği maçta protesto edilmesine üzülen ve attığı gol sonrası tribünlere eliyle "Duymuyorum" işareti yapan Faslı yıldız oyuncu Youssef En-Nesyri, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı.

TARAFTARA HAREKET ÇEKMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de oynanan Eyüpspor maçında gol atan En-Nesyri, buna rağmen tribünlerden gelen ıslıklarla karşılaştı. Faslı yıldız, golü sonrası taraftarlara kulaklarını gösterip "Duymuyorum" şeklinde bir tepki verdi.

TAKIMDAN AYRILIYOR

Yakın çevresine dert yanan En-Nesyri, "Kaç tane gol attım, ıslık neden? Protestoluk ne yaptım?" diyerek duygularını dile getirdi. Tecrübeli santrforun önümüzdeki sezon Fenerbahçe'de kariyerine devam etmek istemediği, Avrupa ve Arabistan'dan gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öğrenildi.