Eyüpspor Mağlup, Kerem Yavaş Açıklamalarda Bulundu

EYÜPSPOR Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, "Maç öncesi hem Fenerbahçe hem bizim adımıza ligdeki hedeflerinden çok uzaklaşmış bir şekilde sahaya çıkıldı. Bugün hem Fenerbahçe hem bizim adımıza keyifli futbol oynamak için iyi bir atmosfer yoktu. Rakip takım seyircisinin yaptığı protestolar oyun kalitesini etkiledi" dedi.

Eyüpspor, Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Kerem Yavaş, "Maç öncesi hem Fenerbahçe hem bizim adımıza ligdeki hedeflerinden çok uzaklaşmış bir şekilde sahaya çıkıldı. Bugün hem Fenerbahçe hem bizim adımıza keyifli futbol oynamak için iyi bir atmosfer yoktu. Rakip takım seyircisinin yaptığı protestolar oyun kalitesini etkiledi. Maç öncesi savunma ve topa sahip olmak istiyorduk. Topa sahip olduğumuz zaman sonuçlandırma konusunda sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Son 10 dakikada Fenerbahçe'nin ofansif futbolu vardı. 1-0 geride içeri girdik. İkinci yarı deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı nasıl oynamanız gerekiyorsa futbolcularımız öyle oynadı. Bugün şanssız bir hakem performansı vardı. Aradaki pozisyonlar biraz rakip takıma kaydı. 2 tane ofsayttan verilmeyen golümüz var. Birincisi tamam ama ikincisi bizi düşündürdü. Umut Bozok'un pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyoruz. Tarihinde ilk defa bu ligi oynayan bir takım olarak başladık. Ligde kaldık ve hedefimize ulaştık. Daha sonra ilk 5 istedik ama başaramadık. Son 5 haftada mağlup olarak bu şansımızı yitirdik. Futbol bir netice oyunu başaramadık. Genel olarak sezon bizim açımızdan iyi geçti. Fenerbahçe'yi bugün sahada gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum ve önümüzdeki sezon başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'FİNANSAL BÜTÇE BELİRLENDİKTEN SONRA HEDEFLER KOYULACAK'

Gelecek sezon için planlarının sorulması üzerine Yavaş, "Ligde yarışırken önümüzdeki sezon planları kolay kolay yapılmıyor. Ufak tefek düşüncülerimiz var. Antalyaspor maçımız var. O maçı tamamlayacağız Başkanımız ve yönetimimizle oturup finansal bütçemizi belirledikten sonra kadro yapısı oluşturulacak ve hedefler koyulacak" sözlerini sarf etti.