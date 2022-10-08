Eyüpspor-Manisa FK maçının ardından - Son Dakika
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Eyüpspor-Manisa FK maçının ardından

08.10.2022 21:44

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yi 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 8. haftasında Manisa FK'yi 4-0 yenen Eyüpspor'un teknik direktörü İbrahim Üzülmez, haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Eyüp Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Üzülmez, oyundan ve skordan memnuniyet duyduklarını belirtti.

İlk yarıda pozisyonlar kaçırdıklarını ve ikinci yarıya tempo yükselterek başladıklarını aktaran Üzülmez, şunları kaydetti:

"Mutluyuz, güzel oyun ve skor. İlk 45 dakikada pozisyonlar var kaçırdığımız penaltı var. Onları değerlendirsek belki ilk yarıda gidişat değişebilirdi. Maçı kazanabileceğimizi ama tempo yükseltmemiz gerektiğini devre arasında oyuncularımıza söyledik. Coşkuluyduk, iyi mücadele ettik. Haklı bir galibiyet aldık. Lig uzun maraton. Zirvedeyiz, bu bizi mutlu ediyor ama bu maratonu düşününce önümüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor ki bu maratonun sonunu getirelim. Gireniyle çıkanıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum."

Levent Eriş: "Kaybetmeyi hak ettik"

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, 2 ayrı devre oynadıklarını söyledi.

Eyüpspor'un hem ekonomik hem de kadro kalitesi açısından ligin en önemli takımlarından olduğunu dile getiren Eriş, "İlk devre hemen hemen kendi hatamızla yaşanan bir penaltı pozisyonu dışında çok sıkıntı yaşamadık. Rakibin koşu hatlarını kapattık. İlk devre başarılı olduk ama 2. devre erken gelen gol direncimizle ilgili büyük sıkıntı yaşattı. Genç oyunculardan oluşan eksik bir takımın oyuncu grubunun savunma zafiyetleri 4 gol yememize neden oldu. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Kaybetmeyi hak ettik. 2. devre bu kadar oyundan kopmamamız gerekiyordu." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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